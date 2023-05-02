banner913
banner932
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
2 0
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
4 0
 
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
19 0
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
23 0
Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı
6 0
“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
6 0
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
31 0
banner915

Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor

banner476

KKTC’de serbest piyasada sterlin 25,55 euro ise 22,48 Türk Lirası'ndan işlem görüyor.

banner825
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
banner931
Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 21,95 TL'den alınan euro, 22,48 TL'den satılıyor. 24,90 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 25,55 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 19,90 TL'den alınıp, 20,50 TL'den satılıyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.