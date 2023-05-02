Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor

KKTC’de serbest piyasada sterlin 25,55 euro ise 22,48 Türk Lirası'ndan işlem görüyor.

Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 21,95 TL'den alınan euro, 22,48 TL'den satılıyor. 24,90 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 25,55 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 19,90 TL'den alınıp, 20,50 TL'den satılıyor.

