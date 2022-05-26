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Sosyal Sigortalar Dairesi 30 milyon TL borçlanacak

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Sosyal Sigortalar Dairesi 30 milyon TL borçlanacak

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yüzde 27 faiz oranı ile 30 milyon TL’ye kadar borçlanmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi ve Borç Yönetim Komitesi kararları doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Yakın Doğu Bank bünyesinde yüzde 27 faiz oranı ile 30 milyon TL’ye kadar limitli cari hesap kullanılmasına karar verdi.

Karar uyarınca, oluşacak masraflar Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenecek, borç senedi Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü tarafından imzalanacak ve borca Devlet Kefalet Senedi verilecek.

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