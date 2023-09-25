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Maliye Bakanlığı, vergi affını 2 Ekim'e kadar uzattı

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Maliye Bakanlığı, vergi affını 2 Ekim'e kadar uzattı
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Maliye Bakanlığı, bir yıldan daha uzun süredir devam eden vergi affının son kez olmak üzere 2 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatıldığını açıkladı.
 Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi ve şubelerinin, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günleri de dâhil 08.00-16.00 saatleri arasında  açık olup, halka hizmet vereceğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı açıklamasında, vergi affının 2 Ekim  Pazartesi günü itibarı ile son bulacağı ve tekrar uzatılmayacağı kaydedildi.
 Açıklamada, pandemi döneminden itibaren süregelen ekonomik kriz ve halkın içinde bulunduğu ödeme güçlüğü dikkate alınarak, hükümet tarafından, vergi ödemelerinde gecikme zamları ve gecikme faizlerinde bağışlanma yoluna gidildiği, vergi veya kamu borcu anaparalarının ödenmesinin sağlanması amacıyla, uzun süreli taksit imkânları ile ödeme fırsatı sağlandığı belirtildi.
 
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