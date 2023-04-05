Maliye Bakanlığı mart ayında kesenin ağzını açtı

Maliye Bakanlığı mart ayında toplam 2 milyar, 631 milyon, 879 bin TL ödeme yaptı

Maliye

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Mart'tan 31 Mart'a kadar piyasaya yapılan ‘Taşımacılık, Küçük Baş Hayvan Üreticilerine Destek, Çiğ Süt+ Navlun ve muhtelif firmalar ile maaş ve maaş nitelikli ödemeler’ gerçekleştirildi.

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, mart ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 631 milyon, 879 bin, 835 TL, 70 kuruş ödeme yaptı.