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Hür-İş: "İhtiyat Sandığı, atanmayan yönetim kurulu nedeniyle zarara uğratılıyor"

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Hür-İş: "İhtiyat Sandığı, atanmayan yönetim kurulu nedeniyle zarara uğratılıyor"
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Hür- İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş)  Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İhtiyat Sandığı’nın haftalardır atanmayan yönetim kurulu nedeniyle zarara uğratıldığını savundu ve “İhtiyat Sandığı bilerek mi zarara uğratılıyor?” diye sordu.
Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu yazılı açıklamasında, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun görev süresinin uzatılamamasının nedenini sordu.
Serdaroğlu, yönetim kurulunun görev süresi dolduğu için  mevduatların değerlendirilemediğini ve bankalardan tekliflerin alınamadığını kaydetti.
İhtiyat Sandığı mevduatının, faizler yükselmesine rağmen aynı bankalarda aynı faiz oranıyla tutulduğuna dikkat çeken Serdaroğlu, hükümet edenlere seslenerek gerekli adımların bir an önce atılmasını istedi.
 
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