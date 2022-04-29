Euro Bölgesi enflasyonu 6. ayda da rekor kırdı

Euro Bölgesi enflasyonu rekor kırmaya devam ediyor. Mart ayında yüzde 7.4 olan yıllık enflasyon Nisan ayında beklentilere paralel olarak yüzde 7.5’e yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Euro Bölgesi’nde Nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0.6 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 0.5’ti. Yıllık bazda da yüzde 7.4’ten yüzde 7.5’e çıktı. Enflasyon böylece 6 ay üst üste rekor seviyeye yükseldi.

Çekirdek TÜFE Nisan’da yıllık bazda yüzde 3.5’e yükseldi. Ukrayna’da devam eden savaşın Avrupa’nın enerji arzına olumsuz etkileri ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu tetikledi. Bu hafta Rus enerji firması Gazprom ruble ile ödeme yapmadıkları için 2 AB ülkesine gaz akışını durdurma kararı almıştı.

Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyondaki yükseliş karşısında nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor. AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos dün bölge enflasyonunun zirveye yakın olduğunu belirtmişti. Banka fiyat baskılarının yılın ikinci yarısında azalmasını bekliyor.

Yine bugün açıklanan verilere göre bölge ekonomisi ilk çeyrekte yıllık tahminlere paralel olarak yüzde 5 büyüdü. Ekonomi önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 büyüdü. Beklenti de yüzde 0.2’ydi.