Erhürman: Asgari ücret vergiden arındırılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede asıl hedefin, halkın alım gücünün korunması olması gerektiğine uğuna işaret ederek, asgari ücretin tamamen vergilerden arındırılacağını söyledi.

Erhürman, geçmiş hükümet dönemine işaret ederek, sorunun isimlerde değil, zihniyette olduğunu ve ülkeyi bu zihniyetin elinden kurtarmak gerektiğini savundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Objektif Web TV’de Ahmet Özsoy’un konuğu olan Erhürman, asgari ücretin vergiden arındırılması konusunda net olduklarını belirtti.

Tufan Erhürman, farkında olmadan memleketin zaten dövize geçtiğine işaret ederek, tüm giderlerin döviz üzerinden hesaplandığını kaydetti.

“Evimize ne alırsak alalım hepsi döviz cinsinden” diyen Erhürman, benzinin 10 liranın üzerine çıktığını, Bakanlar Kurulu’nun da 5 günde bir ayarlama kararı aldığını da kaydetti.

Her dakika gelirlerin erimeye devam ettiğine dikkat çeken Erhürman, muhasebe sistemini Euro üzerine yapmanın konuşulacağını belirtti.

“ASGARİ ÜCRET VERGİDEN ARINDIRILACAK”

Bu ülkede bir ekonomik vizyonun gerekli olduğunu kaydeden Erhürman, “Maaş alan insanı nasıl koruyacaksın, mesele odur” dedi.

Erhürman, asgari ücretten vergi alındığını hatırlatırken, asgari ücretin tamamen vergiden arındırılacağına vurgu yaptı.

Bu konuda çok net olduklarına dikkat çeken Erhürman, “Asgari ücrette artık sektörel ve kıdeme bağlı asgari ücret farklılaşması yaratılacak. Bizim sektörel bazda kademeli asgari ücrete geçmemiz gerekiyor. Bu kayıt dışılığı da azaltacak” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN DENGELER ALT-ÜST OLUYOR”

Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile imzalanan protokollerin Türk Lirası (TL) cinsinden imzalandığını kaydederek, borçların ise döviz üzerinden hesaplandığını ifade etti.

Dövizin yükselmesinin bütün dengeleri alt üst ettiğini vurgulayan Erhürman, alım gücünün korunmasının öneminin altını çizdi.

Erhürman, Türkiye’nin yeni ekonomik politikasının Türkiye’yi ilgilendirdiğini belirtirken, önemli olanın burada nasıl bir yol izleneceği olduğunu kaydetti.

“BUNUN ADI FAKİRLEŞMEDİR, YOKSULLAŞMADIR”

Ülkede asıl hedefin alım gücünün korunması olması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Ben vatandaşımın alım gücünü koruma hedefini koymak zorunda mıyım önüme? Koymadığın takdirde alım gücü düşecek. Bunun adı fakirleşmedir, yoksullaşmadır. İstihdam azalacak demektir. İşsizlik artması ve göç etmektir” diye konuştu.

Yurt dışında öğrenim gören gençlerin artık memlekete dönmeyi düşünmediğini savunan Erhürman, ülkenin gençlerin dönmeyi düşünmediği bir hale getirildiğini ileri sürdü.

“MESELE TÜRKİYE İLE OTURUP KONUŞUBİLMEKTİR”

Tufan Erhürman, “Muhasebe sistemi üzerinden maaşları hesaplayacaksın ve alım gücünü koruyacaksın. Bunu Türkiye ile konuşacaksın. Mesele Türkiye ile oturup bu memleketin sorunlarını konuşabilmektir” dedi.

Erhürman, kendi hükümet dönemlerinde halkın alım gücünü korumak için hayat pahalılığını, çıkan hayat pahalılığının da üstünde verdiklerini hatırlattı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin ise hayat pahalılığı dondurmaya çalıştığını savunan Erhürman, “Biz gittik dava açtık Anayasa Mahkemesi’nde ve mecbur kaldılar hayat pahalılığını versinler” dedi.

“SORUN İSİMLERDE DEĞİL ZİHNİYETTE”

Tufan Erhürman, sorunun isimlerde değil, zihniyette olduğunu, bu zihniyetin bir an önce değişmesi gerektiğini savundu.

Türkiye ile ilişkilerin artık “kimi daha çok sever” üzerine kurulamayacağının söyleyen Erhürman, “Bu yalana artık karın tok. Protokole imza atmak değil, o paranın KKTC ekonomisine girmesidir mesele” dedi.

İçinde bulunulan dönemde “Türkiye ile ilişkilerin dibe vurduğunu” savunan Erhürman, “Beceriksiz olabilirsiniz ama en kötüsü gailesizsiniz” dedi.

“BU ZİHNİYETİN DERDİ ÜRETMEK FALAN DEĞİL”

CTP Lideri Erhürman, “Türkiye ile ilişkilerini, kendi ayakların üzerinde durduktan sonra saygın bir şekilde düzenleyeceksin” derken, yapılamayacak şeylerin altına imza atılmaması gerektiğini anlattı.

Ülkedeki ilaç eksikliği konusunda da konuşan Erhürman, “Bizim ilaç üreten firmalarımız var zaten memlekette. Mesele önlerini açmaktır. Mesele bütün bunları planlaman ve dert etmendir. Bu zihniyetin derdi üretmek, kendi ayakları üzerinde durmak değildir” ifadelerini kullandı.

“NE AB NE BM NE DE GÜNEY İLE İLİŞKİ BIRAKTILAR”

Tufan Erhürman, bu memleketi 5 sene daha böyle bir zihniyetin yönetmesi durumunda daha da kötüye gidileceğini savunarak, “Öyle bir zihniyetle karşı karşıyayız ki ne AB ne BM ne de güneyle ilişki bıraktılar. Bunların hepsini açmak zorundayız. Öfke var, umutsuzluk var ama bir araya gelmek zorundayız. Bu zihniyetin elinden bu ülkeyi kurtarmak zorundayız” dedi.