DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan biri daha KKTC’de Ülke Müdürlüğü ve şube olarak hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan biri daha KKTC’de Ülke Müdürlüğü ve şube olarak hizmet vermeye başlayacak.

DenizBank KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’nin açılışı yarın (22 Eylül Cuma günü) saat 16.00’da Karaoğlanoğlu’nda, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’in katılımıyla gerçekleşecek.

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 31 Ocak 2023’teki toplantısında Denizbank A.Ş.’nin KKTC’de şube açma başvurusunu onaylamıştı.

DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan bankanın hisseleri, 28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ise yine bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer alan Emirates NBD’ye devroldu.

Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmayı hedefleyen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 685 şubesi ile 14 binin üzerinde çalışanı; altı yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli finansal olmayan iştiraki ve Bahreyn'de bir şubesi bulunuyor.

DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, fastPay, Intertech, NEOHUB, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleri olarak konumlanıyor.

