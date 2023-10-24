Credıtwest Bank ve KKTC Seracılar Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

KKTC Seracılar Birliği ile Creditwest Bank arasında üretim süreçlerini destekleyen iş birliği protokolü imzalandı. İlgili anlaşma KKTC Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer arasında imzalandı. Toplantıda Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, KKTC Seracılar Birliği Üyelerinden Hüda Safel ve Ticari Pazarlama Yönetmeni Serap Dönmez de hazır bulundu.

Finansman Hizmetlerinde Kesintisiz Hizmet!

Kesintisiz hizmet anlayışıyla, üreticinin her daim yanında olmayı ve toplumun finansal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefleyen Creditwest Bank, Birlik üyeleri tarafından üretilen sera ürünleri için, uygun koşullar içeren Emek Kart ve Tarım Kredisi imkânlarını üreticiyle buluşturuyor.

Creditwest Bankası Emek Kart ile Yapılan Alışverişler için, 4 Ay Sonra Faizsiz Ödeme İmkanı ile 12 Aya kadar Taksitlendirme Sunuyor.

KKTC Seracılar Birliği üyeleri, Creditwest Bank’ın üreticiler için özel olarak tasarladığı Emek Kart ile yapacakları tüm alışverişlerinde, 4 ay sonra faizsiz ödeme fırsatını elde ediyor. Birlik üyelerinin Emek Kart’a sahip olmaları durumunda herhangi bir kart aidatı ödemeyeceklerdir.

Emek Kart sahibi üreticilerimiz, anlaşmalı tüm satış noktalarından yapacakları mazot, gübre, tohumluk arpa, hayvan yemi, fide, tarım aletleri ve ekipmanları, zirai ilaç vb. alımlarında 12 aya kadar taksitlendirme imkanına sahip oluyor.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, son 20 yıldır çıkan krizlerde tarım konusunda kendini idame ettiren ülkelerin krizlerden çok daha kolay bir şekilde çıktığını, KKTC’de doğru politikalar, doğru finans yöntemleri ile üretim arttırılarak tarım ürünlerinin kolaylıkla satış ve pazarlamasının yapılabileceğini söyledi.

Son 7 yıldır tarım sektörüne yönelik faaliyetlerini artırdıklarını söyleyen Zaheer, en büyük desteği yine üreticilerden gördüklerini söyledi. ‘Üreticiler ile yaptığımız temaslar doğrultusunda onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmetler geliştiriyoruz.’ diyen Zaheer, üreticiler ve ilgili Birliklerin yönetimi ile görüşmelerinin devam ettiğini ve edeceğini de ekledi.

KKTC Seracılar Birliği Başkanı Bayır, Üretimin yeterli olmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, başından itibaren büyük destek sağlayan Creditwest Bank’a ve tüm emeği geçen çalışanlara teşekkür ediyoruz dedi.

