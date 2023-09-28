Brent petrolün varil fiyatı $95,90 dolar

Güne $94,84 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:26 itibarıyla %0,82 artışla $95,06'dan işlem görüyor. Dün en düşük $92,69, en yüksek $95,87 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $94,29 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 30.08.2023 tarihinde $84,54 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.