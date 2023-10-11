Brent petrolün varil fiyatı 87,88 dolar

Güne $87,76 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:06 itibarıyla %1,08 artışla $88,10'dan işlem görüyor. Dün en düşük $86,35, en yüksek $88,97 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $87,16 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.