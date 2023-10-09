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Brent petrolün varil fiyatı 87,29 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 87,29 dolar
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Güne $85,58 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:15 itibarıyla %3,23 artışla $86,72'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,17, en yüksek $85,53 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,01 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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