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Brent petrolün varil fiyatı $86.31 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $86.31 dolar
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Güne $86,34 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:12 itibarıyla %0,08 artışla $86,19'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,85, en yüksek $87,55 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,12 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2023 tarihinde ise $87,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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