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Brent petrolün varil fiyatı $84.65 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $84.65 dolar
Güne $84,61 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:04 itibarıyla %0,11 azalışla $84,66'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,61, en yüksek $85,09 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,59 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.02.2023 tarihinde $79,12 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2023 tarihinde ise $86,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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