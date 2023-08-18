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Brent petrolün varil fiyatı $83,83 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $83,83 dolar
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Güne $83,69 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:24 itibarıyla %0,25 artışla $83,74'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,84, en yüksek $84,89 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,53 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.07.2023 tarihinde $78,62 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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