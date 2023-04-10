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Brent petrol varil fiyatı $85.14 dolar

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Brent petrol varil fiyatı $85.14 dolar
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Güne $85,31 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:12 itibarıyla %0,29 artışla $85,19'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,94, en yüksek $84,94 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,94 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 03.04.2023 tarihinde ise $86,59 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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