Bitmeyen çile

Bir yanda zam bilmecesi diğer yandan yakıt sıkıntısı, akaryakıt ve tüp gazda yine kaos yaşatıyor. Akaryakıt tedarikçileri piyasaya kısıtlı olarak yakıt verirken, tüp gaz almak için girdiği bayilerden de yine eli boş çıkıyor





Hükümet akaryakıta zam yapılmasını istemiyor ancak tedarikçiler zararına satış yapamayacakları gerekçesiyle istasyonlara yakıtı kısıtlı vermeye başladı.

Petrolün dünya borsasındaki yükselişi ve TL’nin değer kaybı akaryakıtta zam beklentisini yükseltti.

Hükümet yaklaşık 4 TL’yi bulması beklenen zammı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da fonlayarak tüketiciye yansıtmama eğiliminde.

Ancak akaryakıt tedarikçileri geçen hafta fiyat farkından doğan zararın karşılanmadığını ve yeni bir fonlamanın karşılığını alıp alamayacakları konusunda karamsar. Bu nedenle akaryakıt tedarikçileri şu anda piyasaya kısıtlı olarak yakıt veriyor.

Tedarikçiler artan maliyet nedeniyle zararına satış yapamayacakları ve zammın kaçınılmaz olduğu görüşünde.

Akaryakıt tedarikçileriyle hükümet yetkililerinin görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

TL’nin döviz karşısında değer kaybının hız kazanmasıyla ‘zam beklentisi’nin de arttığı bu günlerde ‘akaryakıt ve tüp gazda kriz’ yine gündeme geldi…

Bakanlar Kurulu’nun akaryakıt zammının ertelendiği ve Maliye’den karşılanacağını açıkladığı bir hafta doldu, buna ilişkin karar da henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı… Akaryakıtçılar ‘ne olacak göreceğiz’ derken, Tüp Gazcılar ‘stok bitti’ açıklaması yaptı.

Bazı benzin istasyonlarında akaryakıt bulamayan vatandaşlar, tüp gaz almak için girdiği bayilerden de yine eli boş çıkıyor…

Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz hafta akaryakıta yapılması planlanan artışla ilgili bir hafta süreyle devlet tarafından karşılanacağı açıklamasının üzerinden 1 hafta geçti, gözler yeni belirlenecek olan akaryakıt fiyatlarına çevrildi…

Bakanlar Kurulu 20 Mayıs Cuma günü, akaryakıta yapılacak 4 TL’lik zammın 1 hafta süreyle ertelendiği ve bu süredeki zammın Maliye’den karşılanacağı kararını açıklamıştı. Öngörülen ‘1 haftalık’ süre bugün sona erecek.

Maliye’den karşılanacağı açıklanan ve yaklaşık 18 Milyon TL olarak öngörülen ödemenin hangi kaynaktan, nasıl karşılayacağına ilişkin bir açıklama da Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

Maliye Bakanlığı üst düzey kaynaklardan verilen bilgide ise, Maliye tarafından karşılanacak olan zammın Fiyat İstikrar Fonu’ndan değil, Devlet Bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

Bunun için 18 Milyon TL civarında bir ödemenin öngörüldüğü, net rakamın ise ‘bir haftalık sürenin dolmaması gerekçesiyle’ henüz hesaplanmadığı ifade edildi.

Bu ödemenin karşılanması için ‘bütçe yaratılabilineceği’ belirtilirken, “Çözüm var, yaratılır fakat önce tam olarak rakamın belirlenmesi, sürenin dolması gerek” dendi.

Söz konusu zam erteleme ve Maliye tarafından karşılama kararının Resmi Gazete’de yayımlanmaması bazı kesimler üzerinde ‘iş ola alınan bir karar, altı boş’ endişesinin doğmasına neden oldu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Dursun Oğuz, “95 Oktan benzine 3.90 TL, 98 oktan benzine 3.96 TL ve Euro dizele 0.98 TL artış gelmesi gerekiyordu, ancak hükümet bu zammı halka yansıtmayacak ve 1 hafta süreliğine karşılayacak" demişti.

AKARYAKIT VE TÜP GAZA ULAŞMAK YİNE GÜÇLEŞTİ

Dövizdeki hareketlilikle Türk Lirasındaki erime sürerken, tüp gaz ve akaryakıttaki ‘zam beklentisi’ tüketicinin bu ürünlere ulaşımını yine zora soktu.

‘Zam beklentisi’ ve ‘geminin adaya gelmesindeki gecikme’ gibi nedenlerle birçok bayide tüp gaz kalmadı.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, “Bu haftaki Dolar ve Petrol fiyatlarını takip edip önümüzde günlerde fiyatların ne olacağını göreceğiz” derken, Tarımsal Levazım Kooperatifi İştirakler Koordinatörü Orhan Kürşat, Koop-Gaz’daki gaz stokunun bittiğini, sadece asker ve hastaneler için yasal stoklarının kaldığını belirtti.

Öte yandan bazı güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre gaz tedariki için geminin adaya 30 Mayıs’ta gelecek.

Tüp gaz fiyatlarının Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılanmaması halinde zamlı fiyatlarla piyasaya sunulacağı belirtildi.



