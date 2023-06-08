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Akaryakıta okkalı zam

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Akaryakıta okkalı zam
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Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam yapıldı.
Uzun zamandır ülkemizde akaryakıt fiyatlarında değişim olmamasının ardından son bir haftada dövizdeki artış nedeniyle okkalı bir zam yapıldı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 95 oktan benzinin litresinde 1,42, 98 oktan benzinde 1,45, Diesel’de 1,62, gazyağına ise litresinde 1,49 TL zam yapıldı. Yeni akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak…
Yeni zamlar sonrasında 95 oktan oktan benzin 20,55’den 21,97 TL’ye, 98 oktan benzin 20,87’den 22,32 TL’ye, Dizel 19,02’den 20,64 TL’ye ve gaz yağı ise 18,57’den 20,06 TL’ye yükseldi…
 
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