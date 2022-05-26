Akaryakıta büyük zam

Akaryakıt ürünlerine 1 haftalık geçikme sonrasında oldukça yüksek bir zam geldi.

Resmi Gazete'de yayınlanan zam kararına göre, benzin türlerinde litrede 4,85 ile 4,91 TL, Euro dizelde litrede 4,58 TL, Gaz yağında ise 4,45 TL'lik zam yapıldı.

Buna göre

Kurşunsuz 95 oktan benzinin fiyatı 18,69’dan 23,54’e,

Kurşunsuz 98 oktan benzinin fiyatı 18,90’dan 23,81’e,

Euro dieselin fiyatı 17,62’den 22,19’a

Gazyağının fiyatı da 17,13’ten 21,58’e yükseldi.