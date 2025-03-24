Meclisten verilen bilgiye göre, Komite bugün saat 09:30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Komite, gündemindeki "Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 145/2/2023)" ve "Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı (Y.T. No: 223/3/2024) "birleştirerek madde madde görüşmeye devam etti. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.