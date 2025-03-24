Alithia gazetesi, avcıların Güney Lefkoşa-Limasol otobanının “Skarinu” köyü bölgesinde yol kapatma eylemi yaparak, Avcılık Dairesi’nin yayınladığı genelgeyi geri çekmesini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmeyi talep ettiklerini yazdı.

Gazete, yaklaşık 5 bin avcının katıldığı eylemde, yolun bir buçuk saat boyunca kapalı kaldığı ve eylemcilerin yolda mangal yaktıklarını kaydetti.

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Haberde, Hristodulidis’in avcıları kabul edeceğini açıklaması üzerine eylemin sona erdiği ifade edildi.