Alithia gazetesi, avcıların Güney Lefkoşa-Limasol otobanının “Skarinu” köyü bölgesinde yol kapatma eylemi yaparak, Avcılık Dairesi’nin yayınladığı genelgeyi geri çekmesini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmeyi talep ettiklerini yazdı.

Gazete, yaklaşık 5 bin avcının katıldığı eylemde, yolun bir buçuk saat boyunca kapalı kaldığı ve eylemcilerin yolda mangal yaktıklarını kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in avcıları kabul edeceğini açıklaması üzerine eylemin sona erdiği ifade edildi.