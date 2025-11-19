Ekinci yaptığı yazılı açıklamada, kararın teknolojik gerçeklerle bağdaşmadığını, iletişim özgürlüğünü kısıtladığını ve çağın gerekleriyle çeliştiğini öne sürdü.

Adında “teknoloji” bulunan bir kurumun teknolojiye erişimi sınırlandırma anlayışıyla hareket etmesini “akıl dışı” olarak niteleyen Ekinci, uydu internet teknolojilerinin dünya genelinde iletişimde eşitsizliği azalttığını, kırsal bölgelerde bağlantı sorunlarını çözdüğünü ve afet anlarında kritik altyapı sağladığını belirtti.

Ülkenin asıl sorununun fiber altyapı eksikliği olduğunu savunan Ekinci, yıllardır yapılan yanlış tercihler nedeniyle vatandaşların yüksek hızlı internete erişemediğini kaydetti.

Özellikle kırsal kesimde ciddi bağlantı sorunları yaşandığını ifade eden Ekinci, bugün uydu internet alternatiflerinin konuşulmasının tek nedeninin, yurttaşların mevcut altyapıyla insanca bir dijital erişim sağlayamaması olduğunu ileri sürdü.

BTHK’nın yasak kararına gerekçe olarak sunduğu mevzuat yetersizliğinin ülkedeki yapısal sorunu açıkça ortaya koyduğunu savunan Ekinci, çağ dışı yasal düzenlemelerle modern teknolojilerin yönetilemeyeceğini belirtti.

“Yasalar teknolojiyi takip etmeli; özgürlükçü, çağdaş ve kapsayıcı bir iletişim politikası oluşturulmalıdır” diyen Ekinci, yeni teknolojilerle mücadele etmek yerine, onları toplumsal faydaya dönüştürecek modern bir düzenleme anlayışının benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

TDP’nin halkın bilgiye erişim hakkı, iletişim özgürlüğü, yerel girişimcilere ve rekabete dayalı iletişim politikaları ve teknolojik gelişmelere uyumlu çağdaş düzenlemeler ilkelerini savunduğunu kaydeden Ekinci, “BTHK kararını yeniden değerlendirmeli” dedi. Ekinci, hükümete ise, ülkenin dijital geleceğini güvence altına alacak modern politikalar geliştirme çağrısında bulundu.