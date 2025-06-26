Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP İskele İlçesi Topçuköy Örgüt Binası açılışında konuştu ve “Ekim'den sonra gülüşlerimiz çoğalacak. Çocuklarımızın yüzü gülsün, geleceğimiz aydınlansın diye…” ifadelerini kullandı.

CTP İskele İlçesi Topçuköy Örgüt Binası önceki gün düzenlenen törenle açıldı.

Topçuköy Ocak Örgütü açılışında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkı, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığının altını çizdi. Erhürman, “Ülkenin nüfusu bilinmiyor ve bu konuda açıklama yapması gerekenlerin halkla adeta alay edercesine konuştuğunu duyuyoruz” dedi. “Pek çok yerde okullar çocuklarımızı alamaz hâle geldi. Yollar, mevcut trafik yükünü taşıyamıyor. Ekonomi öyle bir noktaya getirildi ki; Euro 46 TL iken, Güney, Kuzey’den daha ucuz hâle geldi” diye konuşan Erhürman, dışarıya bakıldığında ise Kıbrıs Türk halkının ilk kez bu kadar dünyadan uzaklaştırıldığını ve adeta Sarayönü’ne hapsedildiğini belirtti. Tufan Erhürman, “Geleceğini bu ülkede kuran insanlar, artık seyahat özgürlüğü açısından bile daralan bir çemberin içine girmeye başladı. Tarihimizde ilk kez, müzakerelerin hiç yapılmadığı, tek bir geçiş noktasının dahi açılmadığı, dünyanın hiçbir ülkesiyle doğrudan temasın sağlanamadığı bir döneme itildik” diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, bir an önce dünya ile yeniden buluşmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Tufan Erhürman, “Anneler babalar, çocuklarına “Bu memlekete gelme” demeye başladı. Memleket bu hâle geldi. Oysa biz yıllardır bu ülkede bu mücadeleyi bunun için vermedik. Bir kırılma noktasındayız. Bu kırılma noktası da ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Ben, Ekim ayında Cumhurbaşkanı adayıyım. Oyumu Tufan Erhürman’a vermeyeceğim; oyumu dört yaşındaki oğluma ve sizlerin çocuklarına, torunlarına vereceğim. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Son beş yılda yaşadıklarımızı bir beş yıl daha yaşarsak, neler olacağını hayal bile edemiyorum. Yüzümüz gülerek başlıyoruz, yüzümüz gülerek bitireceğiz. Ekim'den sonra gülüşlerimiz çoğalacak. Çocuklarımızın yüzü gülsün, geleceğimiz aydınlansın diye. Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı, bir saray değil; Kıbrıs Türk halkının evi olacak. Gençler, çocuklar, kadınlar, engelliler orada olacak” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı makamının, uluslararası toplumla diyalogun merkezi hâline geleceğini belirten Erhürman, Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin de dört buçuk yıllık aradan sonra yeniden masada olacağının altını çizdi.