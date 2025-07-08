Gece hayatının vazgeçilmezi Salut, doludizgin eğlencelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Kıbrıs gece hayatının en gözde mekânlarından biri olan Salut, unutulmaz gecelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Müzik ve eğlence merkezine dönüşen mekânda, DJ’ler enerjik şarkılarla konuklara adeta müzik ziyafeti sunuyor.

Renkli kıyafetleri ve göz alıcı koreografileriyle izleyenleri büyüleyen oryantaller ve mekanda gerçekleştirilen ateş şovlar büyük beğeni topluyor.

Adanın dört bir yanından eğlence severlerin akın ettiği Salut’ta eğlence geç vakitlere kadar doyasıya yaşanıyor.