Eğitim dünyasında yenilikçi yaklaşımların tartışıldığı, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı ve geleceğe yön verecek stratejilerin geliştirildiği en önemli uluslararası platformlardan biri olan Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (ICER), bu yıl Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. 17’incisi düzenlenen kongre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Türkiye Eğitim Araştırmaları Birliği iş birliğinde “Yapay Zeka ile Eğitimi Şekillendirmek: Araştırma, Yenilik ve Etik” temasıyla gerçekleştirildi.

Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği (WERA) tarafından da tanınan ICER 2025’te, 130’dan fazla katılımcı yer alırken, 70’in üzerinde bilimsel bildiri sunuldu. Kongre kapsamında düzenlenen çalıştaylarda ise öğretmenlerden oluşan 40 kişiye uygulamalı eğitim verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongre; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Gözdem İlkay ve Öğr. Gör. İmge Dinçer’in müzik dinletisi ile devam etti. Açılış konuşmalarını ise; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl ve Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Dr. Enver Yolcu gerçekleştirdi. Açılışta ayrıca Indiana Üniversitesi’nden Doç. Dr. Olgun Sadık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Salim Razı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice Yıldız Durak davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Araştırmalar ve yeni perspektifler tek çatıda buluştu...

AB eğitim programlarından çevre eğitimine, çocuk gelişimi ve eğitiminden demokrasi ve insan hakları eğitimine kadar birçok konu başlığının ele alındığı kongrede, katılımcılar farklı disiplinlerde yürütülen güncel araştırmalarla buluştu. Karakter, değerler ve sevgi eğitimi, din eğitimi, eğitim felsefesi, eğitim politikaları ve eğitim tarihi gibi alanlarda yapılan çalışmalar, katılımcıların ilgisine sunulurken; eğitim teknolojileri, öğretmen yetiştirme, özel eğitim, yükseköğretim, sağlık ve spor bilimleri ile sosyal bilimler eğitimi gibi çeşitli disiplinlerdeki araştırmalar da paylaşıldı.

Prof. Dr Tamer Şanlıdağ: “ICER 2025 bilimsel çıktıları ve oluşturacağı akademik iş birlikleriyle önemli izler bırakacak!”

Eğitimin insanlığın ilerlemesi ve toplumların gelişmesi için en güçlü araç olduğuna dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Tamer Şanlıdağ, “Eğitim alanında kalıcı başarıya ulaşmak; bilimsel araştırmalarla desteklenen, yenilikçi ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen yaklaşımlarla mümkündür. İşte ICER, tam da bu noktada bilim insanlarına, araştırmacılara ve akademisyenlere, fikirlerini paylaşma, iş birlikleri kurma ve geleceğin eğitim vizyonunu birlikte inşa etme fırsatı sunmaktadır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak; eğitimin, sadece sınıflarda değil, bilimsel üretimle, araştırmayla ve paylaşımla zenginleştiğine inandıklarını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu inançla, eğitim araştırmalarına verdiğimiz desteği bir sorumluluk değil, insanlığa karşı bir görev olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, kongrede paylaşılan her bildiri ve yapılan her tartışmanın, eğitimin geleceğine ve yeni nesillerin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. ICER 2025’in bilimsel çıktıları ve oluşturacağı akademik iş birlikleriyle önemli izler bırakacağını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, kongrenin gerçekleşmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Dr. Enver Yolcu: “Yapay zekanın eğitimdeki rolünü çok boyutlu bir şekilde tartışarak geleceğin eğitim sistemlerini şekillendirecek bilgi ve öneriler geliştireceğiz.”

Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Dr. Enver Yolcu, kongrenin ana temasına değinerek, “Kongremizin ana teması olan ‘Yapay Zeka ile Eğitimi Şekillendirmek: Araştırma, Yenilik ve Etik’, yalnızca çağımızı değil, geleceği de yansıtan bir perspektif sunuyor” dedi. Eğitim dünyasının artık dijitalleşmenin ötesine geçtiğini vurgulayan Dr. Yolcu, “Bugün yapay zeka destekli öğrenme sistemlerine, kişiselleştirilmiş öğretim tasarımlarına ve veri temelli karar verme süreçlerine doğru bir evrim yaşanıyor. Bu dönüşüm, beraberinde büyük fırsatların yanı sıra önemli sorumluluklar da getiriyor” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil, aynı zamanda eğitimin doğasını yeniden tanımlayan köklü bir paradigma değişimi olduğunu söyleyen Dr. Yolcu, “Öğrenme analitiklerinden öğretmen destek sistemlerine, değerlendirme araçlarından içerik üretimine kadar pek çok alanda devrim niteliğinde gelişmelere tanıklık ediyoruz. Ancak bu gelişmelerin sürdürülebilir, adil ve insani bir çerçevede ilerleyebilmesi için biz araştırmacılara önemli görevler düşüyor” dedi.

Araştırmacıların yalnızca “Ne yapılabilir?” sorusuna değil, aynı zamanda “Ne yapılmalıdır?” sorusuna da yanıt araması gerektiğini vurgulayan Dr. Yolcu, “Bu kongrede yapay zekanın eğitimdeki rolünü çok boyutlu bir şekilde tartışacağımıza; etik ve ilkeleri merkeze alarak geleceğin eğitim sistemlerini şekillendirecek bilgi ve öneriler geliştireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Umut Akçıl: “Bu kongre; araştırmayı, yeniliği ve etiği ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyor.”

Öğrenme süreçlerinin bireyselleştirilmesi, öğretim yöntemlerinin zenginleştirilmesi ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesinin artık hiç olmadığı kadar mümkün göründüğünü vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, her teknolojik ilerlemenin beraberinde sorumluluklar getirdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Akçıl, “Eğitimde yapay zekanın insan merkezli, etik ilkelere dayalı ve toplum yararını gözeten bir anlayışla şekillendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu kongre de tam olarak bu sorumluluk bilinciyle araştırmayı, yeniliği ve etiği ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı. Kongrenin bilimsel olduğu kadar vizyoner bir nitelik taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Akçıl, “Amerika ve Türkiye’den değerli konuşmacıların katkılarıyla yalnızca bilgiyi paylaşmakla kalmayacak; aynı zamanda geleceğin eğitimine yön verecek vizyonları, eleştirel bakış açılarını ve iş birliği olanaklarını da tartışma fırsatı bulacağız” dedi.