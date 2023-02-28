Yeniboğaziçi'nde ‘prefabrik eğitim’ dönemi

Yeniboğaziçi İlkokulu’nun bir bölümünde yıkılma tehlikesi olması nedeniyle öğrenciler, okul bahçesinde hazırlanan prefabrik sınıflara yerleştirildi

Bir bölümünde yıkılma tehlikesi bulunan Yeniboğaziçi İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, okul bahçesinde hazırlanan prefabrik sınıflara yerleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla yapılan ilk dersle birlikte, öğrenciler eğitimlerine bir süre burada devam edecek.

Çavuşoğlu, dün sabah bu amaçla Yeniboğaziçi İlkokulu’nu ziyaret etti. Çocuklar sınıflara dağılmadan önce İstiklal Marşı ve öğrenci andı okudu.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ilk derste yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremi sonrası artık kendi coğrafyalarında da tedirginlik oluşturduğunu işaret etti.

Çavuşoğlu, okul binalarının güven vermemesi üzerine halkın ve çocukların tedirginlik yaşadığını ifade etti

Gerekli tedbirleri alacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, sürecin beklenemez durumda olduğunu, ilk etapta yapılması gerekenler için acil tedbirler almak zorunda olduklarını ancak devlet için bunun zor olduğunu, bu çerçevede iş insanı, belediye ve herkesin halkı için fedakarlık yaptığını, Yeniboğaziçi’nde bir haftada bu sınıfların oluşturduğunu anlattı.

İş insanı Niyazi Şanal ise, bölgeye vefa borcu olduğunu, bu dönemde dayanışma, birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyulduğuna işaret etti, ilkokul yapma sözü verdi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da, buna alkışlarla teşekkür etti, duyarlılığa müteşekkir olacağını vurguladı.

