Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkeyi etkisi altına alan yağışlar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, bugün saat 13.00 itibarıyla eğitime bir gün ara verildiğini; yarın bakanlığa bağlı tüm özel ve kamu okullarının idari tatilde olacağını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda sel, güvenlik riski ve ısınma sorunu olmadığını vurguladı.

BRT’deki canlı yayına telefonla bağlanan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya baskısıyla değil bilimsel veriler ışığında karar aldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, dünkü toplantıda Meteoroloji Dairesi’nin paylaştığı veriler ışığında eğitime devam, bugün paylaşılan veriler ışığında da eğitime ara verme kararı aldıklarını dile getirdi.