YDK’nın minikleri, yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştirdi

Yakın Doğu İlkokulu’nun minik bilim insanları, Fen Laboratuvarında imza attıkları deney ve projeleri meraklıları ile paylaştı

Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, “Fen Labaratuarı”nda gerçekleştirdikleri çalışmaları “Deney ve Proje Sergisi” etkinliğinde meraklıları ile paylaştı.Yakın Doğu İlkokulu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler aynı zamanda sunum yapma becerilerini de geliştirerek eğlenceli zaman geçirdi.“Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim” sloganıyla yürütülen laboratuvar çalışmalarında öğrenciler; yanardağ oluşumu, ateşin yanması için ihtiyaç duyulan koşullar, ışığın kırılması ve renk değişimlerini gözlemleme, karbonhidrat deneyi gibi pek çok projenin sunumunu gerçekleştirdi.Öğrencilerin, sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri, günlük hayatta merak ettikleri konularla birleştirerek hazırladıkları çalışmalar, sergiyi ziyaret eden aileler ve okulun diğer öğrencileri tarafından da oldukça ilgi gördü. Arkadaşlarının yaptığı deneyleri ziyaret eden okul öğrencileri, merak dolu gözlerle çalışmaları incelerken, veliler ise çocukların gerçekleştirdiği sunumları beğeniyle takip etti.Uygulamalı eğitiminin önemine vurgu yapan Yakın Doğu Kolejleri İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, “Öğrencilerimizin öğrendiği teorik bilgileri laboratuvar ortamında uygulama yaparak pekiştirmesi ve imza attıkları deneylerle deneyimleyerek bilgilerini kalıcı hale getirmelerini amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Kolejlerinin, bir üniversiteyi aratmayacak laboratuvar olanaklarına sahip olduğunu hatırlatan Aligüllü, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz, hazırladıkları deney ve projeleri öğrenci arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailelerine sunarak sergilediler. Deney ve Proje Sergisi ile öğrencilerimiz bilgilerini kalıcı hale getirirken imza attıkları çalışmaları sunarak, sunum yeteneklerini ve özgüvenlerini de geliştirdiler” dedi.