YDK’lı öğrencilerin gururlandıran başarısı

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, A Level ve ILS sınavlarında aldıkları 1 dünya ve 4 Avrupa birinciliği ile gururlandırdı

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, İngiltere başta olmak üzere, dünya çapında lise seviyesinde uygulanan ve dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından kabul gören Londra merkezli akademik yeterlilik programı Pearson Edexcel’in düzenlediği A Level ve ILS sınavlarında elde ettikleri 1 dünya ve 4 Avrupa birinciliği ile ailelerini ve okullarını gururlandırdı.Sınav sonuçlarına göre, Yakın Doğu Koleji’nden Aren Güralp, Pearson Edexcel International Advanced Level matematik alanında dünya birincisi oldu. Uluslararası sınavlarda elde ettiği derecelerle daha önce de adından söz ettiren Aren Güralp, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin en eski ve prestijli üniversitelerinden biri olan Brown Üniversitesi’nde “Mathematic and Computer Science” bölümüne tam burslu kabul edilerek üniversite eğitimine de başladı.Yakın Doğu Koleji’nin 9’uncu sınıf öğrencisi Doruk Tunceri ise ILS (Pearson Edexcel I Lower Secondary) matematik ve fen alanlarında iki Avrupa birinciliği birden elde etti. Ediz Yalçın ve Mert Tezer ile ILS sınavında matematik alanında Avrupa birinciliği elde ettiler.Böylece Yakın Doğu Koleji’nin dört öğrencisi Pearson Edexcel’in düzenlediği sınavlarda bir dünya birinciliği, dört Avrupa birinciliği olmak üzere beş birincilik kazandı. Yakın Doğu Koleji’ne gönderdiği mektupla öğrencilerinin başarılarını kutlayan Londra merkezli Pearson, öğrencilere başarı sertifikalarının 14 Aralık’ta düzenlenecek törenle teslim edeceğini bildirdi.Dünya birincisi Aren Güralp, ABD Brown Üniversitesi’nde eğitime başladı!Londra merkezli akademik yeterlilik programı Pearson Edexcel’in düzenlediği sınavda A Level matematik alanında dünya birincisi olan Aren Güralp, Yakın Doğu Koleji’nden mezun olarak bu yıl Brown Üniversitesi’nde tam burs kazandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin en eski ve prestijli üniversitelerinden biri olan ve IVY LEAGUE üyeliği bulunan 8 prestijli üniversite arasında yer alan Brown Üniversitesi’nde “Mathematic and Computer Science” bölümünde tam burslu eğitim almaya hak kazanan başarılarıyla ailesine ve Yakın Doğu Koleji’ne büyük bir gurur daha yaşattı.Bu yıl 30’uncu yılını kutlayan Yakın Doğu Koleji’nin sahip olduğu köklü eğitim geleneğine vurgu yapan Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, “Benimsediğimiz eğitim felsefesi ile öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kişisel yönleri güçlü, yüksek yabancı dil becerilerine sahip, ulusal ve uluslararası boyutta her zaman zirveyi hedefleyen özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin dünya çapında imza attığı başarılar da bunun bir kanıtı” değerlendirmesini yaptı.Asım İdris, “Uluslararası sınavlarında büyük başarılara imza atarak geleceğe güvenli adımlarla yürüyen bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, onlarla gurur duyuyorum” dedi.Pearson Edexcel International Advanced Level ve ILS sınavlarında aldıkları dünya ve Avrupa birincilikleri ile gurur kaynağı olan öğrenciler ise Yakın Doğu Koleji’nde aldıkları temel ve sistemli bir çalışma ile bu başarıya ulaştıklarını vurguladılar. ILS’te matematik ve fen alanında iki Avrupa birinciliği kazanan Doruk Tunceri, bu başarıya ulaşırken her zaman yanında olan ve kendisine destek veren öğretmenlerine teşekkür etti. Matematik alanında Avrupa birincisi olmayı başaran Ediz Yalçın ise “Çok yoğun olmayan bir tempoyla çalıştım fakat sistemli bir çalışma programım oldu. Bu başarı beni çok mutlu etti. Mühendislik alanında hedeflerim var” dedi. Yine ILS Matamatik Avrupa birincisi olan Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Mert Tezer de “Okulumuzda gördüğümüz dersler ve sistemli bir çalışma ile bu başarıya ulaştım” ifadesini kullandı.