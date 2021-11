Yakın Doğu’dan ülke çocuklarına yeni bir okul daha

Yakın Doğu’nun “6 ilçeye 6 devlet ilkokulu” projesi kapsamında yatırımını tamamladığı Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, devlet protokolünü bir araya getiren görkemli bir törenle Eğitim Bakanlığı’na teslim edildi

Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel: “İskele’nin ardından açılışını yapacağımız bir sonraki okulumuz Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa olacak. Güzelyurt, Lefke ve Girne'mizde ülke çocuklarına kazandıracağımız okullarımızın temellerini de en kısa sürede atacağız”Yakın Doğu Oluşumu’nun “6 ilçeye 6 devlet ilkokulu” projesi kapsamında yatırımını tamamladığı devlet ilkokullarından ikincisi olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, Cumhuriyet Bayramı Haftası’nda düzenlenen görkemli bir törenle eğitime başlamak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi.7 ayda yapımı tamamlanarak eğitime hazır hale getirilen Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, 25 bin metrekare arazi üzerine kuruldu.İçerisinde 60 metrekarelik 16 adet sınıf, fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, tam donanımlı müzik odası, yönetim ve idari ofisler, öğretmen odaları ve sergi holleri bulunan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, aynı zamanda 4.500 metrekarelik oyun alanına sahip. 100 palmiye ile ağaçlandırılan okulum iç mekanlarına ise 60 sanat eserinin yerleşimi yapıldı. Okulun yapımı aşamasında 3.500 metrekare asfalt, 4.000 metreküp beton ve 6.500 metrekare parke kullanıldı.Teslim ve açılış töreninde konuşan ve Aralık 2020’de KKTC’nin 6 ilçesinin her birine birer devlet ilkokulu inşa etme kararı aldıkları toplantının üzerinden henüz bir yıl geçmeden Lefkoşa ve İskele’deki okulları teslim etmekten duydukları memnuiyeti dile getiren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İskele’nin ardından açılışını yapacağımız bir sonraki okulumuz Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa olacak. Güzelyurt, Lefke ve Girne'mizde ülke çocuklarına kazandıracağımız okullarımızın temellerini de en kısa sürede atarak yatırımlarına başlayacağız” dedi.Günsel, “Kıbrıs Türk toplumunun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin bu topraklarda daim olması, sarsılmayacak kökler salması, Anavatan Türkiyemizle ortak köklerimizden aldığımız güçle, dünya ile bütünleşerek evrensele ulaşması en büyük hedefimizdir. Pek çok projemizi dünyaya açma uğraşımızın sebebi de budur” ifadesini kullandı.Yapımı devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeniboğaziçi Hastanesi’ni yeni yılın ilk ayında hizmete açmayı planladıklarını da söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Hastanemizin açılışını yaparken, bölgenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan KKTC’nin en büyük üçüncü kütüphanesi Yakın Doğu Kampüsü Yeniboğaziçi Büyük Kütüphanemiz ile spor salonumuzun açılışını da gerçekleştireceğiz” dedi.“Bilimi merkezimize alırken aydınlanmanın ve ilerlemenin bir diğer anahtarı olan sanat ve kültürde de, dünyada eşi görülmemiş bir üretkenlik ve hızla üretmeye devam ediyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 2022’de bitirmeyi planladıkları projeler hakkında da bilgiler verdi. Tamamlandığında dünyanın en büyük dokuzuncu müzesi olacak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Dr. Suat Günsel Cami’sinin açılışının gelecek yıl Cumhuriyet bayramı haftasında gerçekleştirileceğini söyleyen Prof. Dr. Günsel, Girne Limanında hizmete açılacak olan Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL’in de 20 Temmuz 2022’de açılacağını belirtti.“Yakın Doğu Oluşumu olarak attığımız her adım, üst üste koyduğumuz her tuğla, ürettiğimiz her bilgi ve bu bilgilerden doğan bilimle şekillenen her proje, Kıbrıs Türk toplumuna aittir. Üretkenliğimizin güç aldığı en önemli temel budur” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin, tüm çocuklarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.