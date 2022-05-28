Vakıflar’dan eğitime bir büyük katkı daha

Eğitime büyük katkılar yapan Vakıflar İdaresi bu kez Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi kazandırdı. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı teknoloji ile buluşturmaktan, onlara bir şeyler yapabilme umudu aşılamaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin sağladığı destek ile birlikte bugün Hala Sultan İlahiyat Kolejinde düzenlenen açılış töreniyle Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi öğrencilerin kullanımına hazır hâle getirildi.Açılışta öğrencilerin çeşitli sanatsal etkinliklerinin de yer almasıyla keyifli dakikalar yaşandı. Aynı zamanda başka kurumların desteği ile okula Akıl Oyunları Odası da eklenerek öğrencilerin diğer dönemde okula çok daha iyi adapte olmaları adına çeşitli yeniliklere yer verildi.Eğitim alanına her sene oldukça fazla maddi destek ayıran Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İlim Yılı olarak adlandırdığı 2022 yılına teknolojik aletleri de katarak gençleri “Bilim Laboratuvarlarıyla” buluşturmaya başladı. Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik yapılan Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi bu konuda uzman öğretmen Mert Balın tarafından öğretim üyelerine verilecek olan eğitimlerle aktarılacak ve daha sonra yeni dönemde öğrencilerin bilgisine sunularak uygulamalı bir şekilde öğretilecek.Gelecek nesillerimiz olan gençlerin günümüzün şartlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi ve dünyadaki diğer yaşıtlarıyla eşit imkânlarla kendini geliştirebilmesi adına Hala Sultan İlahiyat Kolejine Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi kazandırıldı.Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi’nin okula kazandırılması sonucunda öğrenciler eğlenceli bir şekilde eğitim hayatlarına devam ederken aynı zamanda mantıksal ve analitik düşünme becerilerinin de harekete geçmesine olanak sağlanacak.Hala Sultan İlahiyat Kolejine sağlanan Robotik Atölyenin mutluluğunu ve gururunu yaşayan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter eğitim alanında gençlere destek olmak isteyen herkese şu mesajı iletti:“Gençlerimiz bizim için çok kıymetlidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı teknoloji ile buluşturmaktan, onlara bir şeyler yapabilme umudu aşılamaktan gurur duyuyoruz. Eğer bizler gençlerimizin önünü açmaya gayret edersek ve doğru analitik düşünme, doğru sorgulama yöntemleri, konuları birçok değişik açıdan inceleme alışkanlığı ve problem çözme kabiliyetlerini geliştirirsek inanıyorum ki gelecek nesiller çok güzel işler başaracaktır. Biz Evkaf olarak gençlerimizin yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”