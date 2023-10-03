Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca "Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesinden verilen bilgiye göre, değiştirilmiş şekliyle 28/1988 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca "Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Yazılı sınav kayıtları 03 Ekim-13 Ekim tarihleri arasında Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasında olacak.
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