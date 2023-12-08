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Türkçe sınavına Arapça cevaplar

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Bir ortaokul öğrencisi, soruları Türkçe olan sınav kağıdına Arapça cevaplar verdi

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Türkçe sınavına Arapça cevaplar
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, bir ortaokul öğrencisinin soruları Türkçe olan sınav kağıdına Arapça cevaplar verdiğini söyledi. 
Gökçebel sosyal medya hesabından, "Cinlerle, perilerle tanışan orta okuldaki çocuk Türkçe yazamıyor ama Arapçası iyi….Bu eğitim sistemini TAM GÜN yaptı diyenlere, uyurmuş gibi, yapmaya devam…." paylaşımını yaptı.
 
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