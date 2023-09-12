banner913
banner932
BM Barış Gücü askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi
BM Barış Gücü askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi
8 0
“Tek yol iki devletli çözüm”
“Tek yol iki devletli çözüm”
6 0
 
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
13 0
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
140 0
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
23 0
Küçük okçular hedefe attı
Küçük okçular hedefe attı
13 0
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
18 0
banner964

Tam gün eğitime geçilecek

banner476

banner974
Tam gün eğitime geçilecek
banner971
Tam gün eğitimle ilgili konuşan Başbakan Ünal Üstel, kamu okullarında Pazartesi ve Salı günü tam gün eğitime geçileceğini, 2024-2025’te de bunun genele yayılacağını belirtti.
Üstel, “Belki ufak tefek sıkıntılar olabilir, bunları gidereceğiz” şeklinde konuştu.
Şu ana kadar 70 prefabrik okul yapıldığını, bu sayının 80’e tamamlanacağını aktardı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.