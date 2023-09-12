Tam gün eğitime geçilecek

Tam gün eğitimle ilgili konuşan Başbakan Ünal Üstel, kamu okullarında Pazartesi ve Salı günü tam gün eğitime geçileceğini, 2024-2025’te de bunun genele yayılacağını belirtti.
Üstel, “Belki ufak tefek sıkıntılar olabilir, bunları gidereceğiz” şeklinde konuştu.
Şu ana kadar 70 prefabrik okul yapıldığını, bu sayının 80’e tamamlanacağını aktardı.
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