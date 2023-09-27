“Sınıflar patlama noktasına getirildi”

KTOEÖS, Yüksek Danışma Kurulu’nda ek bütünleme sınavları sonucunda beş alan 271 öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesi yönünde alınan kararına tepki gösterdi, kararın partizanca bir karar olduğunu belirtti

2022-2023 eğitim öğretim yılından kalan bazı düzenlemeleri görüşmek üzere dün Milli Eğitim Bakanlığı’nda toplanan Yüksek Danışma Kurulu toplantısına, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu katıldı.

Toplantıya katılmayan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), temsilcileri, bakanlık önünde basına açıklama yaptı. Sendika temsilcileri, üç bakanın katıldığı Yüksek Danışma Kurulu’nda “ek bütünleme sınavları sonucunda beş alan öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesine imkan sağlayacak” değişikliğe tepki göstererek, bunun Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’ne “aykırı” ve ayrıca “partizanca” olduğunu savundular. “O zaman bu tüzük ne işe yarar, bu tüzük çaput mudur? diyen sendika temsilcileri, tüzüğün bir kopyasını yırtarak, Kurulu toplantısının yapıldığı salona girerek bunu bakanlara iade ettiler.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Tüzüğe göre öğrencilerin alan bölüm derslerinde 5.5 alması gerektiğini, ancak ilk Teknik Kurul toplantısında yapılan önerinin tüzükte yer alanlara bakmaksızın, 5 ortalamayı tutturan öğrencilerin sınavsız olarak sınıfı geçmesini öngördüğünü aktardı. Eylem, “Yüksek Danışma Kurulu’nda eğitimin niteliği dikkate alınarak, bu maddenin kaldırılarak tüm bu öğrencilerin ek bütünlemeye girmesine yönelik bir karar alındı” dedi.

“Ancak Sayın Bakan geçen hafta, bu kararı, ek bütünleme sonrası bozarak, yandaşlarına ve partizanlarına kar sağlayacak şekilde, ek bütünleme sonucunda 5 alan 271 öğrencinin, ek bütünleme sonrası kaç dersten kaldığına bakmaksızın geçirilmesine karar verdi” diyen Eylem, bu kararın, Teknik Kurul’dan geçmediğini ve dün Yüksek Danışma Kurulu’ndan geçirileceğini söyledi. Bunun, 271 öğrencinin tekrar sınıflara dönmesini sağlayacağını belirten Eylem, “Eğitimde planlama yok. Okullar patlamak üzere, ek sınıflar açılması gerekecek, ek öğretmen gerekecek” diyerek, bunların dikkate alınmadan “tamamen partizanca” bir yaklaşım sergilendiğini ileri sürdü.

Eylem, Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nin taban puanının düşürülerek sınıfların “patlama noktasına” getirildiğini, 39 kişilik sınıflar olduğuna işaret ederek, bunun da “eğitim düşünülmeden partizanca bir yaklaşım” olduğunu söyledi. “Ne yazık ki bu ülke, kendi yandaşlarına, kendi partililerine kar sağlama üzerine kuruludur. Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü dikkate alınmadan bu yapılanlar öğrencilerimizin hakkını yemektir, adaletsiz bir yaklaşımdır” ifadelerinde bulunan Eylem, “Ne eşitlik, ne adalet, ne yasa ne de tüzük bunların umurundadır. Eğitim Bakanı derhal istifa etmelidir” dedi.

Yüksek Danışma Kurulu toplantısı sonrası basına açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, şöyle dedi:

“2022-2023 eğitim yılının sonuna gelirken, haziran ayında dönem sonu sınavlar yapılırken çok ciddi eylemlerle karşılaşmıştık. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası sınavları yapmama kararı almıştı ve yapılamayan bu sınavlardan dolayı daha sonra büyük sıkıntılar yaşamıştı. Öğrencilerimizin sıkıntılarını gidermek adına -yine tartışmalı da olsa- bütünleme, daha sonra bir ek bütünleme kararı alınarak, yapılmıştı. Ancak öğrencilerin ve velilerin ve ortaya koyduğu bir gerekçe vardı ki bunu hiç küçümseyemeyiz; Bu neydi: öğrencilerin ikinci dönem sınavına girememeleri, çok büyük bir motivasyon düşüklüğü yaratıldı ve bu yaratılan motivasyon düşüklüğü ile bütünlemelerde gerekli performansı göstermedikleri ve bunun devamında da ek bütünlemeye kadar bunun bir yansıması olduğudur. Günün sonunda hükümetimiz sınav sonuçlarının istatistiklerini değerlendirdiğinde, geçen yıl yaşanan grevlere bağlı olarak çocukların motivasyon düşüklüğüne yol açtığına kanaat getirerek, bu çocukların eğitim sistemden çıkması halinde gerekli eğitimi alamayacaklarını ve daha sonra toplumsal bir pişmanlık oluşabileceği düşüncesiyle ortalaması 5 olan öğrencilere, ‘sorumlu geçme’ hakkının verilebileceğinin uygun olabileceği fikir birliğine varmıştır.” Çavuşoğlu, 5 ortalaması olan öğrencilerin sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerini sağlayacak düzenlemeyi Bakanlar Kuruluna götürüp, bakanların takdirine sunacağız” dedi.

