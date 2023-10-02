Rotary kulüpleri gençlere yönelik motivasyon eğitimi düzenledi

Mesleki Eğitimi Destekleme ortak projesi

Rotary kulüplerinin başta eğitime ve gençlere verdiği önem ve öncelikleri doğrultusunda Girne Liman Rotary Kulübü ve ikiz kulüp anlaşması bulunan İstanbul Barbaros Metropolitan Rotary Kulübü 22 Eylül tarihinde Karpaz Meslek Lisesi’nde Rotay'nin gençlik projelerinden olan Liderlik Eğitimi (RYLA) semineri düzenledi.



Ayrıca, aynı okulun Yiyecek İçecek Ön Büro ve Konaklama (Turizm) Bölümünde Mutfak Uygulamaları dersi için İstanbul’un önde gelen pastanelerinden Manolya Pastanesi şefleri ile yaş pasta yapımı uygulamalı iki günlük özel bir eğitim gerçekleştirildi.



Rotary Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, Karpaz Meslek Lisesinde bu yıl ikinci kez gerçekleşen RYLA Semineri bir günlük eğitim olarak Dr. Semra Baysan ve Dr. Yıldız Özalp liderliğinde lise son sınıftan 20 öğrenci katılımı ile yapıldı.



Okulda yaş pasta hazırlama eğitimi için de Manolya Pastaneleri sahibi Serdar Kantarcı projeye katkı sağlamak üzere kurumun pasta şefi ile birlikte Karpaz Meslek Lisesi’nde eğitim verdi.



Planlanan eğitimler, Girne Liman ve İstanbul Barbaros Metropolitan Rotary Kulüpleri mesleki eğitimi destekleme ortak projesinin parçası olarak Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirildi.



İki yıldır devam eden protokol çerçevesinde yürütülen öğrenci bursu, RYLA eğitimi ve bu yıl ilk kez Turizm Bölümü Mutfak Uygulamalı Dersleri ile keyifli bir eğitim programıyla öğrencilere geleceğin liderleri ve başarılı bireyleri olma yolunda ilham, cesaret ve güç verilerek aynı zamanda yeni öğretim yılına motivasyonla girmelerinin hedeflendiği kaydedildi.

