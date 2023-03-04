Riskli eğitim kurumlarındaki öğrenciler güvenli okullara nakledilecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yapılan incelemeler sonucunda deprem riskine karşı dayanıksız okullardaki öğrencilerin bir kısmının güvenli başka okullara gönderileceğini, bazı okullarda ise prefabrik sınıflarda eğitim yapılacağını söyledi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakanlık Deprem Denetim Komitesine bağlı teknik ekiplerin, okullarda yaptığı depreme dayanıklılık incelemesini, AA muhabirine değerlendirdi.

Ülke genelinde bir bölümü veya tamamı risk taşıyan 7 okulun birinde prefabrik sınıflarda eğitime geçildiğini, diğerlerinde ise eğitim ve öğretime ara verildiğini kaydeden Çavuşoğlu, ekiplerin Gazimağusa bölgesindeki okullardaki denetimlerini bir haftada tamamlamayarak diğer bölgelerdeki kontrollere başlamayı planladıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, "Yapılan incelemeler sonucunda riskli yapılardaki öğrencilerinin bir kısmı güvenli başka okullara gönderilecek, bazı okullarda ise prefabrik sınıflarda eğitim yapılacak. İlk raporların çıkmasının ardından öğrencilerin durumuyla ilgili karar alacağız. Öğrenci sayısı fazla olan riskli okulların öğrencilerini başka okullara gönderip bu okullarda ikinci öğretime geçeceğiz. Bir bölümü riskli yapılardaki öğrenciler için prefabrik sınıflar kurarak eğitimin kesintisiz devamını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"OKULLARDA SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ DEPREM EĞİTİMİNE BAŞLADI"

Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından ilk ve orta dereceli okullar için hazırlanan bir eğitim programı ile öğrencilere deprem bilinci verebilmek için çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Okullarda sivil savunma ekipleri deprem eğitimine başladı. Ekipler, öğrencilerimizi deprem öncesi tedbirlerden başlayarak olası bir depremde nasıl davranmaları ile sonrasındaki gelişmeler hakkında eğitiyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, öğretmenleri de çevrim içi eğitimle deprem önlemleri konusunda bilgilendirdiklerini belirterek "Biz zaten her yıl okullarda deprem ve afetler konusunda rutin eğitimler veriyorduk. Türkiye'deki depremler sonrası acil bir program hazırlama gereği hissettik. Öğretmen ve öğrencilerimizi depreme karşı önlemler konusunda bilgilendirme çabalarımız bundan sonra da sürecek." diye konuştu.

