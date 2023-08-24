Rektörler vize uygulamaları hakkında bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere uygulanacak e-vize ve transit vize uygulamaları ile ilgili üniversite rektörlerine yönelik ortak bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi.Milli Eğitim Bakanlığı’nda yer alan toplantıyla ilgili verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Faika Tanoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ile üniversite rektörleri ve temsilcileri katıldı.Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni vize uygulamalarına yönelik sunum yapılırken, uygulamaya yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.-Oğuz: “Kamu düzeninin ve huzurunun sağlanması hedefindeyiz”İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yükseköğretimin ülke için önemli bir alan olduğunu ancak kamu düzeninin sağlanması için bir takım adımlar attıklarını söyledi.Ülke içerisinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek istediklerini de dile getiren Oğuz, “Kamu düzeninin, huzurunun sağlanması ve yükseköğretimde öğrenci kalitesinin arttırılması hedefindeyiz” diye konuştu.-Çavuşoğlu: “Güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı yaratmalıyız”Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, YKS yerleştirme sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, ülkede eğitim alacak öğrencilere, güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı yaratmaları gerektiğinin önemine vurgu yaptı.“Ülkemizin 'Öğrenci Adası Kıbrıs' olmaya devam etmesi için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.” ifadelerine de yer veren Çavuşoğlu, YÖKAS sistemine doğru bilgilerin girilmesi yönünde de uyarılarda bulundu.Bilgilendirme toplantısının bu kapsamda çok önemli olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, atılacak ortak adımlarla çok daha iyi bir ortam yaratacaklarına dikkat çekti.