Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne kayıtlar başlıyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 21 Haziran – 19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği 2022 yaz dönemi eğitim programlarında 100’ü aşkın program ve etkinlik yer alıyor. Yaz dönemi boyunca ebeveynlere yönelik halka açık ve ücretsiz seminerler serisi de düzenlenecek





Her yaz döneminde 6-17 yaş grubu öğrencilerin, farklı alanlarda kendi yaş grupları için özel olarak tasarlanmış eğitim ve etkinliklerle uygulayarak, deneyimleyerek ve eğlenerek nitelikli bir yaz geçirmesini hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yaz dönemi programları kayıtları 23 Mayıs’ta başlıyor!

Açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği bilim, sanat, mühendislik, teknoloji programları, mesleki tanıtım kursları ve sosyal aktiviteler ile öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bu yaz da her yaş grubu için özel olarak tasarlanan eğitim programları ile eğitimlerine devam ediyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 2022 yazında düzenleyeceği eğitim programları dokuz hafta sürecek.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM İÇERİKLERİ İLE 100’Ü AŞKIN ETKİNLİK…

21 Haziran – 19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yaz programında, nitelikli bir eğitim kadrosuyla; dünyanın en gelişmiş ülke ve uygulamaları incelenerek oluşturulan modern bir eğitim müfredatı uygulanacak.

Çocukların ilgi alanlarına uygun etkinlikler aracılığı ile üniversiteyi ve akademik eğitimi yakından tanıma fırsatı bulacağı eğitim programlarında; origami, müzik, dans, spor, laboratuvar çalışmaları, gastronomi mutfak atölyeleri, mühendislik etkinlikleri ve meslekleri tanıyabilecekleri yüzü aşkın renkli ve eğlenceli uygulama ve eğitimler yer alıyor.

VELİLER İÇİN BİLGİLENDİRİCİ PROGRAMLAR…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocuklara hayatları boyunca rehberlik eden ebeveynler için de psiko-eğitim programları düzenleyecek. Bu kapsamda yaz dönemi boyunca halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek seminerler serisinde çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, pozitif ebeveynlik, sınırların öğretilmesi gibi pek çok eğitim yer alacak.

KAYITLAR 23 MAYIS’TA BAŞLIYOR!

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin düzenlediği yaz eğitim programlarına kayıtlar, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında gerçekleştiriliyor. Ayrıca

Her yaz döneminde 6-17 yaş grubu öğrencilerin, farklı alanlarda kendi yaş grupları için özel olarak tasarlanmış eğitim ve etkinliklerle uygulayarak, deneyimleyerek ve eğlenerek nitelikli bir yaz geçirmesini hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yaz dönemi programları kayıtları 23 Mayıs’ta başlıyor!Açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği bilim, sanat, mühendislik, teknoloji programları, mesleki tanıtım kursları ve sosyal aktiviteler ile öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bu yaz da her yaş grubu için özel olarak tasarlanan eğitim programları ile eğitimlerine devam ediyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 2022 yazında düzenleyeceği eğitim programları dokuz hafta sürecek.21 Haziran – 19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yaz programında, nitelikli bir eğitim kadrosuyla; dünyanın en gelişmiş ülke ve uygulamaları incelenerek oluşturulan modern bir eğitim müfredatı uygulanacak.Çocukların ilgi alanlarına uygun etkinlikler aracılığı ile üniversiteyi ve akademik eğitimi yakından tanıma fırsatı bulacağı eğitim programlarında; origami, müzik, dans, spor, laboratuvar çalışmaları, gastronomi mutfak atölyeleri, mühendislik etkinlikleri ve meslekleri tanıyabilecekleri yüzü aşkın renkli ve eğlenceli uygulama ve eğitimler yer alıyor.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocuklara hayatları boyunca rehberlik eden ebeveynler için de psiko-eğitim programları düzenleyecek. Bu kapsamda yaz dönemi boyunca halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek seminerler serisinde çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, pozitif ebeveynlik, sınırların öğretilmesi gibi pek çok eğitim yer alacak.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin düzenlediği yaz eğitim programlarına kayıtlar, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında gerçekleştiriliyor. Ayrıca ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile kayıt yaptırmak mümkün.