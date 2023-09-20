Ortaokul ve liselerde ders başı

İlkokulların önceki gün ders başı yapmasının ardından dün de ortaokul ve liselerde ilk ders zili çaldı

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı dün başladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ortaöğretimde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İskele EVKAF Türk Maarif Koleji ve Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okullara 92 adet prefabrik derslik yapıldığını, bunun geçici bir çözüm olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, iki yıl içerisinde kalıcı bir çözüme ulaşmak için çalıştıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu konuşmasının ardından sınıfları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra İskele Bekirpaşa Lisesi’ni de ziyaret ederek, öğretmenler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İskele’de Türkçe bilmeyen öğrenci ve kalabalık sınıf sorununun bilincinde olduklarını ve sorunları çözüme kavuşturmak adına yapılan çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Sorunları çözmek için bir süreden beri Bakanlık olarak çalışmaktayız ve son kararları vermek üzereyiz. Kanaatimce bu yıl bu sorunlar yavaş yavaş azalacak çünkü çok ciddi bariyerler ve filtreler koyacağız.” dedi.

İskele’de kalabalık sınıfların oluşturduğu sıkıntılara da değinen Çavuşoğlu, bu yıl içerisinde İskele’ye bir ortaokul kazandırmayı ve gelecek yıl kalabalık sınıf sorunun ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

