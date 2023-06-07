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Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
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Orta dereceli okullarda karneler yarın dağıtılacak

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Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları 12-16 Haziran tarihleri arasında

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Orta dereceli okullarda karneler yarın dağıtılacak
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Orta dereceli okullarda karneler yarın dağıtılacak.
Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okulların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Dönemi Akademik Çalışma Takvimi’ne göre, Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları 12-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Meslek liselerine başvurular, 16 Haziran Cuma günü başlayacak ve 21 Haziran Çarşamba günü sona erecek.
-Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları 19-20-21 Haziran’da
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları, 19-20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Ortaokul Diploma Törenleri 19-22 Haziran, Lise Diploma Törenleri ise 21-26 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca gerçekleştirilecek.
Öğrenci kayıt işlemleri 22-26 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca yapılacak.
-BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 24 Haziran’da
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
 
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