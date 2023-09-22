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“Önlem alınmazsa hiçbir öğrenciyi okula sokmayacağım”

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Şehit Yalçın İlkokulu velilerinden Hüseyin Şevki, okulun kollarında kırıklar ve ufalanmalar olduğunu dile getirerek, “Önlem alınmazsa pazartesi günü hiçbir öğrenciyi okula sokmayacağım!” dedi

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“Önlem alınmazsa hiçbir öğrenciyi okula sokmayacağım”
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2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı sorunlarla ve kaosla başladı.
Okulların deprem için güçlendirme çalışmaları yaz tatilinde yapılmadı. Veliler konuya tepki gösterdi.
Şehit Yalçın İlkokulu’ndaki kırık kolon görüntüleri velileri sinirlendirdi.
Okulun velilerinden Hüseyin Şevki, “Pazartesi gününe kadar önlem alınmazsa hiçbir öğrenciyi okula sokmayacağım!” dedi.
Gerekirse sabah saat 6’da okulun kapısının önünde duracağını ve kendi çocuğu dahil hiçbir öğrencinin okula girmesine müsaade etmeyeceğini ifade eden Şevki, “Birçok veliyle bu kararı aldık” ifadelerini kullandı.
Okulun kolonunda kırıklar olduğunu dile getiren okul velisi Hüseyin Şevki, “Ufalanmalar da meydana gelmiş… En ufak bir sarsıntıda okul ayakta duramaz” şeklinde konuştu.
Şevki, prefabrik sınıf kurulabileceğinin söylendiğini ancak buna inanmadığını dile getirdi. “Pazartesi gününe kadar prefabrik sınıfların kurulmasının imkanı yok” diyen Şevki, pazartesi sabahı okula kimseyi sokmamakta kararlı olduğunu da vurguladı.
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