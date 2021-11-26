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Okullarda pozitif vaka sayısı ikiye katlandı

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Okullarda pozitif vaka sayısı ikiye katlandı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bugün itibarıyla ülke genelindeki okullarda toplam 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personel pozitif; 877 öğrenci 94 öğretmen ve 22 personel temaslı olduğunu açıkladı.

Bakanlık, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel Covid 19 vaka sayılarını duyurdu.

Açıklamaya göre, ilköğretimde 213 öğrenci 10 öğretmen 5 personel pozitif; 232 öğrenci, 31 öğretmen ve 11 personel temaslı durumunda.

Orta ve liselerde 176 öğrenci, 31 öğretmen ve 7 personel pozitif; 567 öğrenci, 47 öğretmen ve 11 personel temaslı.

Meslek okullarında 27 öğrenci ve 9 öğretmen pozitif; 78 öğrenci ve 16 öğretmenin temaslı olduğu belirtildi.

Bu tabloya göre, ülke genelindeki okullarda toplam 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personel pozitif; 877 öğrenci 94 öğretmen ve 22 personel temaslı.

Toplam 59 bin öğrenci, öğretmen ve personelin görev yaptığı okullarda pozitifleşme oranının yüzde 0,81 olduğu belirtildi.

 

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