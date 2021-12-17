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Okullarda haftalık vaka sayısı düşmüyor

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Okullarda haftalık vaka sayısı düşmüyor
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 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, son bir haftada toplam 329 öğrencinin, 25 öğretmenin ve 25 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 1283 öğrencinin, 96 öğretmenin ve 24 personelin de temaslı olduğunu açıkladı.

Bakanlık, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranını yüzde 0,66 olarak duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 11-17 Aralık tarihleri arasında okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarıyla ilgili güncel verileri açıkladı.

Buna göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 114 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 personel; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 182 öğrenci, 20 öğretmen 19 personel;  Meslek Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 33 öğrenci ve 11 öğretmen ve 4 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Güncel verilere göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 477 öğrenci, 21 öğretmen, 5 personel, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 589 öğrenci, 54 öğretmen, 19 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 217 öğrenci ve 21 öğretmen de koronavirüs temaslısı.
 
 
 

17 Aralık 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Covid-19 Pozitif Covid-19 Temaslı
Öğrenci Öğretmen Personel Öğrenci Öğretmen Personel
İlköğretim Dairesi 114 6 2 477 21 5
Genel Ortaöğretim Dairesi 182 20 19 589 54 19
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 33 11 4 217 21 0
 TOPLAM 329 37 25 1283 96 24
 
 
 
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