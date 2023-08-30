“Okullar şantiyeye dönecek”

KTÖS, okulların Eylül ayına kadar hazır olmasının mümkün görünmediğini ve Eylül ayından itibaren en az 124 okulda 345 binanın aşamalı olarak şantiyeye döneceğini belirtti

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların Eylül ayına kadar hazır olmasının mümkün görünmediğini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, okulların yaklaşık 2 hafta sonra açılacağını fakat okul binaları ile ilgili henüz fiziksel bir çalışma yapılmadığını belirtti.

“İhale süreçleri kısa sürede tamamlansa bile uygulanacak çözüme göre okulların Eylül ayına kadar hazır olması mümkün görünmüyor.” ifadelerini kullanan Maviş, okulların yüzde 78’inin eğitim yılı içerisinde belirli dönemlerde şantiyeye döneceğinin ve Bakanlık tarafından çocukların konteyner sınıflara razı olmasının isteneceğinin açık ve net olduğunu ileri sürdü.

Kaç konteyner sınıf olacak?

“Şu an konteyner sınıfların kaç tane olacağı ile ilgili olarak Bakanlığın bilgi paylaşması gerekmiyor mu? Okulların bir geçiş planı olması gerekmiyor mu? Çocukların güvenliğinin sağlanması, iş güvenliği ve okul sağlığı gibi konularda çalışmalar yapılması gerekmiyor mu?” sorularını soran Maviş, bu konuda da Eğitim Bakanı’nın sorumluluk almadığını, tüm sorunların çözümünü yine öğretmene yıkmaya çalışacağını şimdiden görebildiklerimi kaydetti.

5 OKULDA BAZI BİNALAR BOŞALTILDI…

İlköğretimde 5 okulda bazı binaların boşaltıldığını dile getiren Maviş, Değirmenlik ve Dikmen ilkokullarıyla ilgili belediyelerin devrede olduğunu belirterek, “Değirmenlik İlkokulu’nun binası yıkıldı, yeni bina yapımına başlanıyor. Okula iki konteyner sınıf yerleştirildi. Karakol ve Alaniçi ilkokullarında çalışmalar vize aşamasında, Yeni Boğaziçi’nde yeni binanın yapımı devam ediyor. Bununla birlikte Gaziköy, Çamlıbel, Yeni Erenköy ve Yeşilköy ile ilgili çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İki öğretmen sendikasının Başbakanlık’ta kurulan komitede sorumluluk aldığını dile getiren Maviş, “Buradaki gayretimiz Eğitim Bakanı’nın öğrencilere layık gördüğü çadır, konteyner gibi sınıflar yerine öğrencilerin bir an önce uygun eğitim ortamına kavuşması için çalışmaktır.” dedi.

EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN OKULLAR İLE OLUŞTURDUĞU KOMİTEDE SENDİKALAR YOK…

Başbakanlık’ta kurulan komitede yer alınmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı’nın okullar ile oluşturduğu komitede sendikaların olmayışının bir eksiklik olduğunu belirten Maviş, bunun da bize Eğitim Bakanı’nın öğretmen sendikaları ile sağlıklı bir iletişim kanalı kuramadığını ve demokrasiden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdiğini iddia etti.

Maviş şu ifadeleri kullandı:

“Buna göre;

- Eylül ayından itibaren en az 124 okulda 345 bina aşamalı olarak şantiyeye dönecektir.

- Okul sağlığı, iş güvenliği ve çocukların güvenliği konularında Eğitim Bakanlığı’nın bir çalışması yoktur.

- Güçlendirme veya yeniden yıkım yapılacak binalarda hangi çocukların veya öğretmenlerin ‘göçebe’ konteyner sınıflarda veya başka okullarda eğitime devam edeceği belirsizdir.

- Çocukların bir kısmı uygun olmayan eğitim ortamlarında öğretim yapmaya çalışacak ve fırsat eşitsizliği yaşayacaktır.

- Okullar ve aileler bu süreçten habersizdir.

- Yasa ile oluşturulan ve 24 Ocak 2024’de sona erecek olan fonda birikecek miktar ve Merkez Bankası’nın katkıları ile okulların tamiratının tamamlanması bu döviz ortamında gerçekçi değildir. Yeni dönem bütçesinde okulların tamiratı için bir kalem oluşturulmalıdır.

- Okulların şantiye alanlarına döneceği gerçeği ile yüzleşmişken, fiziksel altyapı ve beslenme koşulları uygun değilken, güvenlik başlı başına bir sorunken tam gün adı altında öğrencilerin daha uzun süreler okullarda nasıl kalacağı tüm kamuoyunun merak ettiği bir konudur.”

