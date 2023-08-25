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Okullar 18-19 Eylül’de açılacak

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Okullar 18-19 Eylül’de açılacak
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu mecliste yaptığı konuşmasında, okulların açılış tarihinin KHK’nın öğretmen sınavlarını uzatması nedeniyle ilkokul 18 Eylül ve ortaokul 19 Eylül olarak belirlendiğini belirtti.

Okul güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 70 mühendisle deprem komitesinin anlaşma imzaladığını ve çalışma başlatıldığını, 120 okul 400’ye yakın blokta çalışıldığını, inceleme yapıldığını,  projelerin de bakanlığa ulaşmaya başladığını, değerlendirme komisyonunun değerlendirme yapacağını, beş okula ilişkin ihalenin ise kısa sürede sonuçlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, okullardaki şartlar doğrultusunda prefabrik sınıf koşullarının da en iyi şekle getirildiğini, iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Kalabalık sınıflara yönelik de okul yapmaya devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, standartların geliştirileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, yabancı öğrencilerin, Türkçe yeterliliğe ulaşmayan öğrencilerin, örgün eğitme alınmamasına yönelik karar üretildiğini söyleyerek, bu öğrencilerin Türkçe ders alacaklarını belirtti.

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