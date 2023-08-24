Öğretmen sınavları 26-27 Ağustos ve 2-3 Eylül tarihlerinde yapılacak

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu 2023-2024 öğretim yılı öğretmenlik sınavlarını 26 - 27 Ağustos ve 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Köseoğlu bugün yaptığı açıklamada, öğretmenlik branşlarının gün, saat ve sınav yerleri, uyulması gereken kuralların önemi ve öğretmenlik branşlarına katılım sayıları hakkında detaylı bilgi verdi.

Ömer Köseoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 43 branşta yapılacak sınava toplam 1950 kişinin gireceğini belirtti. Köseoğlu, İngilizce Öğretmenliği için 228, İlköğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 4 branştaki öğretmenlikler için toplam 330 kişinin sınava gireceğini kaydetti.

Ömer Köseoğlu, tüm branşlara toplam 2 bin 280 kişinin katılması beklenen öğretmenlik sınavlarında 160 kişi görev yapacağını belirtti.

Köseoğlu’nun açıklamasına göre, 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 09.00’da Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesinde yapılacak Öğretmenlik I. Oturum sınavının ardından II. Oturum öğretmenlik branş sınavlarının bir kısmı aynı gün saat 11.00, 13.30 ve 16.00’da, geriye kalan tüm öğretmenlik branşları ise 27 Ağustos Pazar, 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü saat 11.00 ve 15.00’de Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda yapılacak.



Sınav günleri



26 Ağustos: Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Görsel Sanatlar (Resim İş) Öğretmenliği, İlkokul Öğretmeni, Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi), Tarih– Sosyal Bilgiler ( İngilizce/Türkçe) Öğretmenliği, Coğrafya – Sosyal Bilgiler (Türkçe) Öğretmenliği, Ekonomi (İngilizce/Türkçe) Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmeni (İlköğretim, Yunan Dili Öğretmenliği, Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliği, Özel Ders (Rehber) Öğretmenliği.



27 Ağustos: Beden Eğitimi ( Erkek) Öğretmenliği, Beden Eğitimi (Bayan) Öğretmenliği, Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği, Felsefe Öğretmenliği (Türkçe), İnşaat Teknolojisi Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Biyoloji - Fen Bilgisi (İngilizce/Türkçe) Öğretmenliği, Fizik - Fen Bilgisi (Türkçe ) Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Kimya - Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmenliği, Yiyecek İçecek Ve Konaklama Hizmetleri (Turizm) Öğretmenliği.



2 Eylül: El Sanatları Alan Öğretmenliği, Felsefe Öğretmenliği (İngilizce-Türkçe), Fen Bilimleri/Fen Ve Teknoloji (Türkçe ) Öğretmenliği, İlahiyat Meslek Dersi Öğretmenliği, Matematik (İngilizce-Türkçe) Öğretmenliği, Biyoloji - Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmeni (Mtöd), Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği, Teknoloji Tasarım Öğretmenliği, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği



3 Eylül: Coğrafya – Sosyal Bilgiler (İngilizce/ Türkçe) Öğretmenliği, Elektrik - Elektronik Öğretmenliği,

Giyim (Moda Tasarım) Öğretmeni, Grafik Fotoğraf Öğretmenliği, Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Fizik - Fen Bilgisi (İngilizce/Türkçe) Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Kimya - Fen Bilgisi (İngilizce/Türkçe) Öğretmenliği, Matematik (Türkçe) Öğretmenliği,

Tarih – Sosyal Bilgiler (Türkçe) Öğretmenliği, Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Öğretmenliği.



Komisyonun internet adresinde yeni uygulama



Açıklamaya göre, bu yıl öğretmenlik sınavına girecek adayların sınav yer ve saatlerini bulmalarına kolaylık sağlamak amacıyla khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yeni bir uygulama başlatıldı.

Adaylar, menüde sınav yer ve saat sorgulaması linkini tıklayıp karşılarına çıkacak olan panoya 10 haneli kimlik numarası ve aday numaralarını girerek öğretmenlikle ilgili katılacakları I. ve II. Oturum sınav yer ve saatlerine ulaşabilecekler.

Kamu Hizmeti Komisyonu sınav öncesi tüm adaylara ve görev alacak olan gözetmenlere çağrıda bulunup, khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yayınlanan ve ayrıca sınava girecek tüm aday ve gözetmenlere gönderilen sms’lerde yer alan linkden ulaşılabilen “sınavlarda uyulması gereken kurallar” hususuna önemle uymaları gerektiği ricasında bulunmaktadır.

Açıklanacak sonuçlar geçici olup, sonuçlar 3 iş günü itiraz süresi sonrasında kesinleşecek. Kesin liste sonuçlarına göre 600 puan ve üzeri alan adaylar sıralama listesine girmiş olacaklar ve sınav tüzüğü çerçevesinde münhal sayısı kadar aday mülakata çağrılacak. Mülakat sonucunda adayların atamaları Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacak.



Sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasından ulaşabilecek.

