Near East Bank’tan eğitime tam destek

Near East Bank’ın çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi iyi bir gelecek sağlayabilmek amacıyla hazırladığı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitim Kredisi ile onların eğitim masraflarını karşılayabilir, artan giderleri bütçenize uygun şekilde ödeyebilir, eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında finansal destek alabilirsiniz. Her türlü ihtiyaca yönelik ürünler ve hizmetler sunmak için sürekli çalışan ve toplumun gelişimine katkı sağlayarak pek çok girişimlerde bulunan Near East Bank, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitim Kredisi ile eğitim için gerekli finansman kaynağı sağlarken; okul taksitleri nedeni ile bütçenize eklenen yükü de hafifletiyor. Her yıl temel eğitim giderlerinin yanında, online eğitim masrafları; çocuk bakımı, sağlık durumu, yemek ve ulaşım gibi ek giderleri de rahatlatan Eğitim Kredisi önemli finansal destek sunuyor. Near East Bank 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Kredisi ile her türlü özel okul, üniversite veya özel kurs ücreti gibi eğitim ihtiyaçlarınızı finanse edebilecek, dilediğiniz eğitim imkanlarından yararlanabileceksiniz. Eğitime tam destek veren Near East Bank, aylık %3,17 faiz oranı, düşen bakiye özelliği, hızlı onay, 12 aya kadar ödeme planı ve 3 ay erteleme avantajı ile sunulan 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Kredisi ile her türlü özel okul, üniversite veya özel kurs ücreti gibi eğitim ihtiyaçlarını finanse ediyor, dilediğiniz eğitim imkanlarından yararlanabilmenizi sağlıyor. Eğitim kredisi başvuruları için internet sayfası üzerinden kolaylık sunan Near East Bank, Anlaşmalı Markalar online kredi sistemi ile şubeye gitmeye gerek kalmadan hızlıca kredi talebi yapabilmenize olanak sağlıyor.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu; “Çocuklarımızın tüm eğitim kurumlarından iyi ve kaliteli bir eğitim alabilmesine yardımcı olmak, geleceği emanet ettiğimiz çocuklarımızının, gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla Eğitim Kredimizi Mayıs ayı itibarıyla sunuyoruz. Her yeni kayıt dönemlerinde artan okul ücretlerinin, eğitim-öğretim masraflarının aileleri ekonomik olarak zorladığını bilen bir Banka olarak, onlara bu zor koşullar karşısında önemli bir finansal destek sağladığımızı düşünüyorum. Bu sebeple, 2023 - 2024 dönemi için eğitim kredimizi avantajlı koşullarla hazırladık. Kredimize başvurarak, eğitim için gerekli finansman kaynağına hemen sahip olurken, geri ödemelerini de rahatça yapabileceklerdir. Ayrıca, Eğitim Kredisi ile eğitim kurumlarına “eğitim ücreti"ödemesi yapan velilere, ödemelerin gerçekleşmesi ve takibi için de kolaylıklar sunacağız.” dedi. Near East Bank Eğitim Kredisi hakkında; bilgi ve teklif almak, kredi başvurusunda bulunmak için tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.