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Muhaceret polislerine eğitim

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Muhaceret personeline, sahte seyahat belgelerini tespit etme ve şahısların seyahat belgelerinin daha etkin kontrol etme konusunda eğitim verildi

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Muhaceret polislerine eğitim
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Muhaceret personeline, Polis Okulu Müdürlüğü’nde “Seyahat Belgeleri Sahteciliğinin Tespiti” eğitimi verildi.
Hafta süresince düzenlenen eğitime, Polis Genel Müdürlüğü’nde deniz ve havalimanları ile kara geçiş kapılarında ve diğer muhaceret birimlerinde görev yapan personel ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’nde görevli memurlar katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli eğitmenler tarafından verilen eğitimle, muhaceret görevi yürüten personelin, sahte seyahat belgelerini tespit etmek konusunda bilinçlenmesi ve şahısların seyahat belgelerinin daha etkin kontrol edilmesi amaçlandı.
Eğitimin tamamlanmasının ardından dün düzenlenen törenle, kursiyerlere sertifikaları, eğitmenlere ise plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.
Polis Genel Müdür I.Yardımcısı Ahmet Beşerler törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatında muhaceret birimlerinde görev yapan personelin, aldıkları eğitim sayesinde kendilerini bir adım daha ileriye taşıyacaklarına ve öğrendiklerini görevlerine yansıtacaklarına dair inancının tam olduğunu belirtti.
Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen TC Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC İçişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Beşerler, eğitimin, polis teşkilatına ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.
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