KTTB: Eğitim Gereksinimlerini Sağlamak Devletin Anayasal Görevidir

Halkın Öğrenim ve Eğitim Gereksinimlerini Sağlamak Devletin Anayasal Görevidir.

Sağlık Bakanlığı Temel sağlık hizmetleri dairesi online aşı takip sistemini ivedi kurmalı ve eksik aşılaması olan çocukların eksik aşıları tamamlanmalıdır.

Özel okullarda bulunan okul hemşireliği, revir kavramı kamu okullarında da oluşturulmalıdır.

Tam gün eğitimin yapıldığı günlerde çocuklara sağlıklı yemek verilmelidir. Aksi taktirde düşük sosyo-ekonomik seviyedeki ailelerin çocuklarının okula devamları düşecek veya aç kalacaklardır. Çocukları enfeksiyonlardan korumak, güçlü savunma sistemi oluşturmak, sağlıklı fiziksel ve nörolojik gelişimleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri gereklidir.

Bazı okullarda sınıf mevcutları çok kalabalık olduğu için öğrenme zorlukları yanında solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonların yaygın görülmesi olasıdır. Külliye vb elzem olmayan yatırımlar yerine bütçe, okul, hastane gibi gerekli yerlerde harcanmalıdır.

Çocukların psikososyal gelişimlerini ve olası sorunlarını erken tanıyıp yardımcı olacak, doğru yerlere yönlendirecek psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri güçlendirilmeli, etkin hale getirilmelidir.

Okul kantinlerinde sadece sağlıklı gıdaların yer alması sağlanmalıdır. Kantinler hem fiyat hem de sağlık açısından düzenli denetlenmelidir.

Okulların açılması ile kapalı, kalabalık okul ortamlarında çocuklar ve ebeveynler solunum yolu ile bulaşan hastalıklar açısından risk altında olacaktır. Nezle, grip, Covid-19, sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihapları, zatürre ve bronşiolit gibi hastalıkların sıklığının bu dönemde artması beklenmektedir. Kapalı ortamların iyi havalandırılması ve hasta olan öğrenci ve öğretmenlerin evlerinde izole kalıp enfeksiyonun yayılmasının önüne geçmesi gereklidir. Hasta çocuklara hapşururken veya öksürürken ağızlarını kapatmaları gerektiği öğretilmelidir.

Solunum yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu virüs kaynaklı olduğu için hekimler önermedikçe antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır. Eczanelerden, hekime muayene olmadan reçetesiz antibiyotik alınmamalıdır.

Okullarda tuvalet ve lavabo ihtiyacı eksikliği açıktır. Yetersiz tuvalet ve lavabo olan okullarda kusma, ishal ve hepatit A gibi hastalıkların yayılması olasıdır.

Eğitimde, Kıbrıs Türk’ünün benimsediği ve anayasamızda da belirtilen Atatürk ilke ve devrimleri, laik, çağdaş, bilimsel eğitim yolundan sapacak adımlar atılmamalıdır.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı yine sorunlarla başlıyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan bizim çocuklarımızın da çağdaş dünyadaki gibi kaliteli, etkin, yeterli, alt yapısı tamamlanmış, güvenli ve sağlıklı okullarda eğitime erişim en doğal, anayasal hakkı ve devletin bunu sağlamak görevidir. Kamu okullarındaki eğitim koşulları bu hedeften oldukça uzaktır. Özel eğitim kurumlarında da denetimsizlik nedeni ile ciddi sorunlar mevcuttur. Bugün çocuklarımıza, gençlerimize etkin, yeterli ve dünya ile yarışabilecekleri kalitede eğitim olanakları sağlayamadığımız açıktır.Eğitim-öğretimde gördüğümüz eksikler ve önerilerimiz:Tekrar vurgulamak isteriz ki, toplumların kalkınmaları, barışı, geleceği ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasının yolu nesillerin iyi eğitilmesine bağlıdır. Halkın öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlamak devletin başta gelen anayasal ödevlerindendir. Etkin, eşitlikçi, yeterli, çağdaş ve sağlıklı bir eğitim sistemi ve ortamı sağlamak hükümet edenlerin görevidir.